- Analistii intervievati de Reuters au anticipat ca inflatia anuala va urca la 65,7% luna trecuta. Sectorul combinat de hoteluri, cafenele si restaurante a inregistrat cea mai mare crestere anuala a preturilor, cu 94,78%, urmat de educatie, cu 91,84%, in timp ce cresterea pentru sanatate a fost de 81,25%…

- Decizia era asteptata pe scara larga, deoarece banca a indicat in ianuarie ca cresterea sa de 2,50 de puncte procentuale va fi ultima in acest an, in pofida inflatiei aflata la nivelul de aproximativ 65%. Preturile de consum din tara cu 85 de milioane de locuitori au crescut luna trecuta cu 6,7% fata…

- Contractia economica a fost semnificativ mai mare decat erau asteptarile, analistii anticipand un declin de aproximativ 10%. Scaderea PIB-ului reflecta costul razboiului tarii impotriva Hamas din Gaza, care intra acum in a cincea luna. Datele economice publicate luni ” indica in primul rand o scadere…

- Un rus care lucra la o centrala nucleara din Turcia a fost arestat in cadrul unei anchete care viza organizația terorista Statul Islamic. Autoritațile turce nu au oferit detalii despre barbat, conform mediafax. Unitatea antiterorism din Turcia care investigheaza Statul Islamic a reținut un cetațean…

- Politia din Turcia a eliberat mai multi ostatici langa Istanbul si l-a retinut pe faptas, informeaza Rador Radio Romania.Poliția din Turcia a reținut joi un barbat inarmat care a luat ostatici angajații unei fabrici Procter&Gamble din nord-vestul Turciei. Toti cei șapte ostatici au fost salvati,…

- Cresterea dobanzii de referinta vine pe fondul unei lupte in curs impotriva inflatiei cu doua cifre a factorilor de decizie monetara din Turcia, aceasta fiind cel mai recent pas. Inflatia din Turcia s-a intensificat la 64,8% in decembrie, in termeni anuali, de la 62% in noiembrie, iar moneda tarii,…

- Inflatia anuala a fost usor sub estimarile analistilor, de 65,1%. Inflatia lunara a incetinit de la 3,3% in noiembrie la 2,9%. Inflatia turca a atins un varf de 85,5% in octombrie 2022. Lira turceasca a inregistrat o deteriorare abrupta, crescand costul importurilor si erodand salariile numerosilor…

- 11 persoane au fost ucise și peste 50 au fost ranite intr-un accident rutier produs, joi, in nord-vestul Turciei. Potrivit presei locale, accidentul s-a produs pe autostrada Marmara Nord, din provincia Sakarya, la 150 km distanța de Istanbul. Cauza accidentului nu a fost inca stabilita, insa conform…