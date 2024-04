Cea mai mare păcăleală a lui Nicușor Dan: în 2024, bucureștenii se spală cu apă încălzită la ibric Sistemul de termoficare al Capitalei s-a confruntat saptamana aceasta, cu cea mai grava avarie din ultimii doi ani. 40% dintre blocurile din Capitala au ramas fara apa calda, ca urmare a opririi a doua dintre cele patru CET-uri din București. Aceste avarii majore se adauga unor serii de probleme de funcționare repetate ale rețelei de […] The post Cea mai mare pacaleala a lui Nicușor Dan: in 2024, bucureștenii se spala cu apa incalzita la ibric first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Avaria majora aparuta in Capitala, in urma careia mii de blocuri nu au apa calda, iar locuitorii trebuie sa se descurce cum pot sa incalzeasca apa, la aragaz, pana se va rezolva problema, a generat o reacție din partea candidatei PSD la Primaria București. Gabriela Firea l-a criticat dur pe actualul…

- In prag de alegeri locale in București, instituțiile de presa par sa se intreca in comandarea de sondaje, fiecare incercand sa influențeze intențiile de vot ale locuitorilor Capitalei. Insa, in spatele acestor sondaje se ascunde adesea o manipulare subtila, menita sa contureze o anumita perspectiva…

- Gabriela Firea și Sebastian Burduja au anunțat ca „pentru a debloca situația din Capitala, PSD București și PNL București vor depune amendamente comune la proiectul dezastruos de buget propus de primarul general Nicușor Dan”, iar bugetul ar urma sa fie trecut in ședința de vineri.

- Gabriela Firea a lansat duminica un atac la adresa PNL, in pline negocieri ale coaliției pentru desemnarea candidatului comun la Capitala. „Sunt convinsa ca bucureștenii știu ca orice candidat din partea PNL București este parte a politicii administrative dezastruoase din București. Oamenii nu pot fi…

- Presedinta PSD Bucuresti, Gabriela Firea, i-a invitat, vineri, pe liberalii organizatiei PNL Bucuresti sa deblocheze impreuna bugetul Capitalei, sa depuna amendamente la proiect, pentru ca „bucurestenii nu trebuie sa fie pedepsiti din cauza incapacitatii lui Nicusor Dan de a lucra pentru oameni”. „Este…

- Memorandumul de Guvern este adoptat de la sfarsitul lunii trecute, iar in termen de 15 zile de la adoptare Ministerul Energiei a solicitat primarului general acordul de principiu (neangajant) pentru realizarea fuziunii dintre Societatea Electrocentrale Bucuresti (ELCEN) si Compania Municipala Termoenergetica…

- Memorandumul de Guvern este adoptat de la sfarsitul lunii trecute, iar in termen de 15 zile de la adoptare Ministerul Energiei a solicitat primarului general acordul de principiu (neangajant) pentru realizarea fuziunii dintre Societatea Electrocentrale Bucuresti (ELCEN) si Compania Municipala Termoenergetica…

- Primele troleibuze Solaris, din cele 100 achiziționate de Primaria Municipiului București, intra in circulație pe strazile Capitalei. De astazi, Capitala de un transport public mai modern, odata cu intrarea in circulație a primelor șase troleibuze Solaris din lotul de 100 achiziționate de Primaria Municipiului…