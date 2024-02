Primele troleibuze Solaris au fost lansate pe traseele din Capitală Primele troleibuze Solaris, din cele 100 achiziționate de Primaria Municipiului București, intra in circulație pe strazile Capitalei. De astazi, Capitala de un transport public mai modern, odata cu intrarea in circulație a primelor șase troleibuze Solaris din lotul de 100 achiziționate de Primaria Municipiului București. Aceste șase troleibuze vor circula pe linia 93 – de la Valea Argeșului pana la Gara de Nord, iar de luni alte 9 mijloace de transport noi vor intra și pe linia 61, care leaga cartierul Militari de Piața Rosetti. Pana la 1 martie, pe traseele din București vor fi 30 astfel de vehicule… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

