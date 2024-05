Stiri pe aceeasi tema

- Maine, FCU Craiova iși joaca ultima carte pentru salvarea de la retrogradare in fața celor de la Hermannstadt. Eugen Trica, antrenorul oltenilor, a prefațat intalnirea cu o lejeritate ieșita din comun, ținand cont de miza partidei. Maine, cele cinci „finale” din play-out se vor disputa la aceeași ora,…

- Dupa 3-3 cu U Cluj, Mihai Stoica, managerul general de la Dinamo, considera ca formația alb-roșie e cu un pas in Liga 2, la doar un an de la promovare. In acest moment, Dinamo are 22 de puncte și e pe locul 8 in play-out, care duce la baraj. Dar poate fi depașita de FCU Craiova (22 de puncte), care…

- Craiovenii care mai au bani pe cardurile de energie le po folosi in continuare. Ei iși pot achita facturile cu bani de la stat si dupa data de 31 martie, deoarece valabilitatea cardurilor de energie a fost prelungita saptamana trecuta de Guvern. Craiovenii, beneficiari ai cardurilor de energie, mai pot…

- Dinamo și Poli Iași se bat direct pentru evitarea retrogradarii, vineri este un meci tare in Copou. Ambele formații se confrunta cu numeroase și importante absențe, GSP.ro va prezinta situația celor doua echipe inaintea confruntarii. Dinamo s-a revitalizat dupa victoria cu Hermannstadt (1-0), Poli Iași…

- Hermannstadt a invins-o pe FCU Craiova, scor 1-0, in runda #27 din Superliga. Atacantul Ruben Fonseca (23 de ani) a fost extrem de fericit, dupa ce a adus victoria echipei sale. Sibienii au dat lovitura prin golul reușit de Ruben Fonseca in minutul 88 și au luat o opțiune serioasa cu privire la șansele…

- Voleibalistii de la SCMU Craiova au inregistrat cel de-al doilea esec consecutiv in Divizia A1, miercuri seara, in deplasarea de la Dinamo. Formatia alb-albastra a cedat cu scorul de 3-1 (25-21, 25-22, 19-25, 27-25) la capatul unui meci echilibrat, in care doar micile detalii, dar si norocul au facut…