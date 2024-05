Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri Catalin Hideg, cel care i-a denuntat la DNA pe fostii generali SRI Florian Coldea si Dumitru Dumbrava, a declarat joi, intr-o interventie la Antena 3, ca acestia i-ar fi cerut, prin intermediul avocatului Doru Traila, suma de 600.000 de euro pentru a-l ajuta sa obtina o pedeapsa cu suspendare,…

- Un accident, in care au fost implicati doi șoferi drogați, a culminat cu o altercatie cu fortele de ordine in Mehedinti. Dupa ce doua masini s-au ciocnit pe centura ocolitoare a Severinului, fiul soferitei, revoltat de interventia autoritatilor, a venit cu o alta masina si a lovit autospeciala Politiei.…

- Cel puțin trei polițiști de penitenciar au fost uciși in regiunea Eure, dupa ce duba in care se aflau a fost atacata marți, in jurul orei 11.00, la stația de taxare de la Incarville din Franța, au declarat surse din cadrul poliției pentru Le Figaro. ???? Video de l'attaque du fourgon au peage d'Incarville…

- Liderul AUR, George Simion, a declarat duminica, la evenimentul de lansare a candidatilor la europarlamentare desfasurat in cetatea din Ardud, ca dusmanul politic al formațiunii sale in acest judet este „o creatura hidoasa, sovina, numita UDMR”, informeaza Agerpres. „Dusmanul nostru politic in acest…