Nume grele, astazi, la sediul Direcției Naționale Anticorupție (DNA): doi foști șefi ai Serviciului Roman de Informații (SRI) – Florian Coldea, fost director adjunct, precum și generalul in rezerva Dumitru Dumbrava, un apropiat al sau. Florian Coldea este audiat, joi, la sediul DNA, in urma unor acuzații grave formulate de omul de afaceri Catalin Hideg. […] The post Florian Coldea și Dumitru Dumbrava, la DNA. Foștii șefi de la SRI, audiați intr-un dosar de corupție appeared first on Puterea.ro .