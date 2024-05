Florian Coldea, 53 de ani, a fost plasat sub control judiciar, intr-un dosar in care DNA a formulat acuzații de trafic de influența. Fostul prim-adjunct al SRI a transmis un comunicat, preluat de Antena 3 CNN, in care spune ca „se considera nevinovat”.Coldea susține ca a facut precizarile „avand in vedere decizia procurorilor DNA de dispunere a masurii de punere in mișcare a acțiunii penale, in dosarul cu nr. 52/1/P/2024, urmare a sesizarii acestora in contextul unui denunț formulat de o persoana condamnata in prima instanța”.„Ma consider nevinovat pentru faptele de care am fost acuzat”, afirma…