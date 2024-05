DNA a inceput urmarirea penala impotriva lui Florian Coldea, fostul prim-adjunct al SRI, a generalului SRI in rezerva Dumitru Dumbrava, precum și a altor doua persoane, sub acuzația de trafic de influența. In dosar sunt vizate si firme pentru spalare de bani. Pe langa cei doi, in dosar mai sunt cercetați și avocatul Doru Traila, dar și […] The post Trafic de influența și spalare de bani, acuzațiile din dosarul foștilor șefi SRI Florian Coldea și Dumitru Dumbrava appeared first on Puterea.ro .