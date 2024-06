Stiri pe aceeasi tema

- Balenele gri din Oceanul Pacific si-au micsorat dimensiunile cu 13% de-a lungul a doua decenii, potrivit unui studiu care ofera noi indicii asupra efectelor pe care schimbarile climatice le au asupra mamiferelor marine, informeaza AFP. Micsorarea ar putea avea repercusiuni importante asupra capacitatii…

- Un nou studiu științific scoate la lumina rolul semnificativ al unei turme de zimbri europeni, reintroduși in Munții Țarcu din Romania, in lupta impotriva schimbarilor climatice. Potrivit unui raport publicat recent in The Guardian, cercetatorii de la Școala de Mediu de la Yale au descoperit ca o turma…

- Un studiu realizat de Universitatea Yale și de Universitatea Humboldt a adus in prim-plan aportul semnificativ al zimbrilor reintroduși in Munții Țarcu din Romania in lupta impotriva schimbarilor climatice. Rezultatele cercetarii arata ca cei peste 170 de zimbri liberi din Carpații de Sud-Vest contribuie…

- Dr.Robert Montgomery (foto) de la NYU Langone Health din New York a anunțat recent efectuarea a doua intervenții de excepție: transplant de rinichi de la porc modificat genetic și implantarea unei pompe cardiace, in cazul unei paciente in faza terminala. Acesta performanța medicala a fost realizata…

- Irina Andreea (www.b1tv.ro) Peste 70% din forța de munca globala este expusa riscurilor legate de schimbarile climatice care provoaca sute de mii de decese in fiecare an, a declarat luni Organizația Internaționala a Muncii (OIM), adaugand ca guvernele ar trebui sa acționeaza pe masura ce numerele cresc.…

- Peste 70% dintre lucratorii de pe plan mondial sunt expusi la riscuri legate de schimbarile climatice, care provoaca sute de mii de decese anual, a atentionat luni Organizatia Mondiala a Muncii (OIM).

- Valentin Lazea a facut declarații care par ieșite din comun avand in vedere ca este economistul-șef al Bancii Naționale a Romaniei (BNR). Economistul-șef al Bancii Naționale a Romaniei (BNR), Valentin Lazea , trage un semnal de alarma, afirmand ca oamenii ar trebui sa renunțe la așteptarile ca nivelul…