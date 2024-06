Și lor trebuie să le spunem BRAVO. 766 de misiuni ale pompierilor de la Punctul de Lucru Coțușca, în primul an de activitate Și lor trebuie sa le spunem BRAVO. 766 de misiuni ale pompierilor de la Punctul de Lucru Coțușca, in primul an de activitate Pompierii de la Punctul de Lucru Coțușca au fost la datorie pentru intervenția imediata la solicitarile cetațenilor și gestionarea optima a situațiilor de urgența, produse in comunele Coțușca, Dragușeni, Mitoc, Radauți-Prut și Viișoara, dar și in cele 13 sate aparținatoare, a anunțat astazi ISU Botoșani. In primul an de activitate, aceștia au gestionat 766 misiuni, […] Citește Și lor trebuie sa le spunem BRAVO. 766 de misiuni ale pompierilor de la Punctul de Lucru Coțușca,… Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

