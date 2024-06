Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici se pregatește pentru Jocurile Olimpice de la Paris, iar sportivul nostru a vorbit despre așteptarile sale și despre ce a simțit in momentul in care Pan Zhanle i-a doborat recordul mondial in proba de 100 metri liber.

- Perechea romana alcatuita din Ovidiu Ionescu si Bernadette Szocs s-a calificat pentru proba de dublu mixt din cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris, a anuntat, marti, Federatia Internationala de Tenis de Masa (ITTF), dupa publicarea clasamentului mondial pentru aceasta proba.Ionescu si Szocs au ratat…

- LeBron James, cel mai bun marcator din toate timpurile din NBA, și Joel Embiid, cel mai valoros jucator al momentului, sunt cap de afiș in echipa de baschet masculin a Statelor Unite ale Americii pentru Jocurile Olimpice de la Paris, a anunțat miercuri USA Basketball, potrivit mediafax.

- O alpinista din Franta a doborat recordul mondial de catarare pe franghie, dupa ce a ajuns la etajul al doilea al Turnului Eiffel. Anouk Garnier, in varsta de 34 de ani, a escaladat 110 metri in 18 minute pentru a stabili un nou record si pentru a strange fonduri pentru Liga impotriva cancerului, dupa…

- Pasionata de viteza, a noua jucatoare a lumii la tenis de masa n-are carnet, dar viseaza se se urce intr-un monopost de Formula 1. Bernadette Szocs traverseaza cea mai buna perioada a carierei. Ajunsa pe locul 9 in clasamentul mondial feminin, calificata la Jocurile Olimpice cu echipa Romaniei, dar…

- Selectionata masculina de baschet a Statelor Unite, campioana olimpica en titre, urmeaza sa infrunte puternica echipa a Serbiei la Jocurile Olimpice de la Paris, in timp ce formatia tarii gazda, Franta, a fost repartizata in aceeasi grupa cu Germania, detinatoarea titlului mondial, conform tragerii…

- Inotatoarea japoneza Rikako Ikee, care a invins leucemia inainte de a concura la Jocurile Olimpice 2020 de la Tokyo, si-a asigurat un loc si la JO 2024 de la Paris, a treia sa participare la Olimpiada, ea fiind pe locul 2 in finala probei de 100 de metri fluture la selectia japoneza. Ikee a inregistrat…