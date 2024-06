Orșova, un oraș plin de istorie, acoperit de ape și renăscut (foto) In urma cu șapte decenii, in zona defileului Dunarii incepea construirea hidrocentralei Porțile de Fier I, printr-un acord de colaborare romano-sarba, cea mai mare construcție hidrotehnica de pe Dunare și una din cele mai mari din Europa, cu un imens lac de acumulare care se intinde de la baraj pana la confluența cu raul Tisa. […] Articolul Orșova, un oraș plin de istorie, acoperit de ape și renascut (foto) a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

