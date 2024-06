Momente de groaza in SUA!: 28 de persoane au ramas blocate cu capul in jos intr-un parc de distractii 28 de persoane au ramas blocate cu capul in jos, la inaltimea de peste 30 de metri, intr un parc de distractii din Oregon, SUA. Echipamentul pe care il foloseau s a blocat in timp ce turistii se aflau la mare inaltime. Toti oamenii au fost salvati de pompieri. Echipamentul de mari dimensiuni functioneaza ca un pendul care ii ridica pe turisti, ii invarte si uneori ii tine cu capul in jos. Acesta s a blocat in timp ce oamenii se aflau la inaltimea de 30 de metri, cu picioarele in sus, potrivit st ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

- 28 de persoane au ramas blocate cu capul in jos, la inalțimea de peste 30 de metri, intr-un parc de distracții din Oregon, SUA. Echipamentul pe care il foloseau s-a blocat in timp ce turiștii se aflau la mare inalțime. Toți oamenii au fost salvați de pompieri.

