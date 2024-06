Stiri pe aceeasi tema

- Maia Sandu a publicat pe contul sau de Facebook o inregistrare video cu momentul in care este recenzata la ea acasa, intr-un apartament de doua camere dintr-un bloc din Chișinau, in cadrul recensamantului populației și locuințelor care se organizeaza in aceste zile in Republica Moldova.

- Primaria Municipiului Chișinau informeaza ca duminica, 26 mai, intre orele 00:00 - 18:00, va fi suspendat traficul rutier pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfant, tronsonul cuprins intre strada Mitropolit G. Banulescu - Bodoni și strada Ismail, inclusiv la traversarea intersecțiilor in regiunea vizata.

- Doua BMW-uri parcate neregulamentar, care au blocat alte mașini, impiedicand circulația pe o intreaga banda de pe carosabil, au fost observate de șeful IGP, in timpul unei deplasari de serviciu, la intersecția strazii Vasile Alecsandri cu bd. Ștefan cel Mare și Sfant din capitala. Potrivit oamenilor…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca astazi, 28 aprilie 2024, intre orele 06:00-18:00, va fi sistat traficul rutier, inclusiv transportul public, pe bd. Ștefan cel Mare și Sfant, tronsonul cuprins intre str. Mitropolit G. Banulescu - Bodoni și str. A. Pușkin, cu redirecționarea acestuia pe strazile…

- Principalul magazin universal (Главунивермаг) din Chișinau la sfirșitul anilor 1940 era situat la intersecția bulevardului Lenin (actualul bulevard Ștefan cel Mare) și strada Pușkin, unde mai tirziu a fost amplasat "Lumea copiilor". Arhitectul acestei cladiri a fost Valentin Voițehovski. Interesant…

- Petrecerea din casa Mireasa a fost un prilej bun pentru apropierea a doi tineri. In emisia live de Mireasa de pe 18 martie 2024 Maria și Ștefan, care s-au sarutat sambata seara, au declarat ca nu formeaza un cuplu.