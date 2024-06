Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentativa Spaniei a invins echipa Croatiei cu scorul de 3-0 (3-0), sambata seara, pe Olympiastadion din Berlin, in primul meci din Grupa B a Campionatului European de fotbal - EURO 2024 din Germania.

- Ivana Knoll, celebra fana a Croației de la Mondialul din 2022, și-a facut apariția in tribune și la EURO 2024. Modelul care locuiește in SUA, croata la origine, a fost prezenta la Spania - Croația, in prima etapa a grupelor, meci jucat la Berlin. A tras atenția tuturor in tribunele arenei din capitala…

- Agenția Spațiala Americana (NASA) susține ca a difuzat din greșeala o inregistrare dintr-un exercițiu in care un astronaut era tratat dupa un accident de decompresie (DCS), pe Stația Spațiala Internaționala (ISS), miercuri, 12 iunie. Inregistrarea a declanșat speculații cu privire la o urgența reala,…

- A mai ramas doar un pic pana la startul EURO 2024. Turneul continental se va disputa in Germania intre 14 iunie și 14 iulie, iar la el va lua parte și Romania. Echipa noastra face parte din Grupa E, alaturi de Belgia, Ucraina și Slovacia. Inaintea turneului continental ți-am pregatit cateva informații…

- Extremistii de stanga din miscarea germana RAF au incendiat o anexa de pe proprietatea directorului general al companiei Rheinmetall, Armin Papperger, acuzandu-l ca profita de pe urma vanzarilor de arme catre Ucraina, relateaza Bild, potrivit news.ro.Atacul a avut loc pe 29 aprilie, in Hermannsburg,…

- Edi Iordanescu (45 de ani), selecționerul Romaniei, a analizat infrangerea cu Columbia, 2-3, intr-un meci amical disputat la Madrid, pe „Metropolitano”. Dupa 1-1 cu Irlanda de Nord, Romania a incheiat acțiunea din martie cu o infrangere contra Columbiei, una dintre cele mai impresionante reprezentative…