Szilard și Variu au câștigat „Insula de 1 milion”. Cu câți bani au plecat acasă Szilard și Variu au caștigat „Insula de 1 milion” 2024, show-ul prezentat de Cosmin Cernat la Kanal D. Iata cu ce suma de bani au plecat acasa cei doi concurenți.„Insula de 1 milion”, cel mai mare experiment social din istoria televiziunii, și-a desemnat sambata seara caștigatorii. Szilard și Variu sunt cei doi luptatori care au reușit sa acumuleze cele mai multe brațari și sa ajunga in etapa finala a competiției. Fiecare dintre cei doi competitori au reușit sa plece de pe insula cu cate 260.000 de lei.Sambata seara s-a scris ultimul capitol al show-ului „Insula de 1 milion”. Argentina, Variu,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

