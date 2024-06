Stiri pe aceeasi tema

- Afirmații incendiare ale fostului prim-ministru albanez Sali Berisha aflat in prezent in arest la domiciliu. Acesta a dezvaluit un document care ar arata ca Florian Coldea, fost numarul 2 in SRI, a fost consilier pentru securitate al actualului prim-ministru albanez, Edi Rama, in anul 2023. Potrivit…

- In presa din Albania a aparut o ampla ancheta despre o rețea internaționala de trafic de droguri, care implica personaje la cel mai inalt nivel, noteaza... The post Presa albaneza: Florian Coldea ar fi avut legaturi cu cartelul Sinaloa appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- In presa din Albania a aparut o ampla ancheta despre o rețea internaționala de trafic de droguri, care implica personaje la cel mai inalt nivel. In toata aceasta rețea, un rol important l-ar fi jucat și fostul director executiv al SRI din Romania, Florian Coldea. Rețeaua de trafic de droguri ii implica…

- Prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, va face miercuri o vizita in Albania, unde va discuta cu omologul ei albanez, Edi Rama, inclusiv despre centrele de primire a migrantilor, anunta luni presa de la Tirana, preluata de AFP, potrivit Agerpres.

- ,,Cantindatul” caragialean, Nicușor Dan, la Primaria Generala, are o istorie și legaturi vechi cu unul dintre afaceriștii controversați din domeniul construcțiilor, Petre Badea, patronul Aedificia Carpați, și cu generalul SRI anchetat de DNA, Florian Coldea, ,,proptelele” lui in alegerile pentru Pimaria…

- "In manualele de jurnalism, puține povești ies la iveala la fel de dramatic precum expunerea recenta a Ancai Alexandrescu și a lui Cozmin Gușa, doi jurnaliști romani indrazneți care au demontat cu curaj valul de secrete din jurul Statului Paralel Romaniei. Membri ai Clubului Roman de Presa, Alexandrescu…

- "Intr-o intorsatura exploziva a evenimentelor care a transmis unde de șoc in Romania, Florian Coldea, fostul director adjunct al Serviciului Roman de Informații (SRI), a fost aruncat in lumina reflectoarelor Direcției Naționale Anticorupție.Acuzațiile, coroborate de surse judiciare, prezinta un tablou…

- Fostul președinte Traian Basescu afirma ca ar fi nevoie de o ancheta oficiala cu privire la comportamentul generalului (r) Florian Coldea, dupa ce fostul prim-adjunct al SRI a fost implicat intr-un scandal intr-un club de lux din Dubai. Citește și: Hoț prins de polițiștii piteșteni chiar in timp ce…