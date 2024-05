Stiri pe aceeasi tema

- Generalul (r) Dumitru Dumbrava, fostul director al Direcției Juridice din SRI și avocatul Doru Traila au fost audiați, joi, la Secția I - Fapte de corupție din DNA și au fost puși sub acuzare pentru fapte de trafic de influența ș i spalare de bani, anunța pe autorul acestui material surse judiciare.

