Stiri pe aceeasi tema

- Inundațiile de sub podul din Maraști, unde mașinile raman blocate, transformate de un clujean in pista de skateboarding: „Cand Clujul iți da balți, fa surfing pe ele!”Dupa inundațiile recente care au transformat sub podul din Maraști intr-o veritabila piscina urbana și capcana pentru mașini, doi tineri…

- O mașina a fost surprinsa de o acumulare brusca de apa sub podul de la intersecția strazilor Ialomiței cu Aurel Vlaicu din Cluj-Napoca. Incidentul a avut loc in urma ploilor abundente care au afectat zona, creand dificultați de trafic și pericole pentru șoferi.Pentru a degaja vehiculul blocat, autoritațile…

- O mașina a fost surprinsa de o acumulare brusca de apa sub podul de la intersecția strazilor Ialomiței cu Traian Vuia din Cluj-Napoca. Incidentul a avut loc in urma ploilor abundente care au afectat zona, creand dificultați de trafic și pericole pentru șoferi.Pentru a degaja vehiculul blocat, autoritațile…

- Autoritațile italiene au declanșat operațiunile pentru cautarea a trei tineri – un baiat și doua fete – care au fost luați de curent in timp ce se aflau in raul Natisone din Premariacco, provincia Udine. Nu se cunoaște identitatea lor și nici de ce intrasera in apa, dar sosisera la fața locului cu o…

- Un clujean atrage atenția asupra degradarii la care a ajuns spațiul de sub podul din Maraști si face o comparație cu modul impecabil in care arata un spațiu privat aflat exact peste drum. ”Nu ca aș fi foarte uimit de starea mizerabila de sub pod - atat poate Primaria sa intrețina pasaje și poduri-…

- Un accident grav a avut loc in seara zilei de ieri, pe o strada din Balți. Potrivit oamenilor legii o șoferița in timp ce efectua o manevra de intoarcere, nu s-a asigurat și a lovit o motocicleta condusa de un tanar de 18 ani care avea ca pasager o fata de aceeași varsta ca și el. Tinerii au fost transportați…

- Operațiunile pe Aeroportul Internațional Dubai (Emiratele Arabe Unite) au fost suspendate timp de 30 de minute din cauza furtunii intense, cu 45 de zboruri anulate și trei zboruri deviate, a transmis Gulf News, preluat de Metro și Daily Mail. Clipuri difuzate pe rețele sociale arata avioane „inotand”…

- Cercetarea fericirii arata o imagine mai nuanțata asupra oamenilor, care se schimba in timp și spațiu, arata ediția 2024 a Raportului asupra Fericirii, lansat miercuri de ONU. Romania se afla pe locul 32 in acest clasament, la noi tinerii fiind mai fericiți decat seniorii. Daca ii luam in calcul doar…