Stiri pe aceeasi tema

- Cu ocazia comemorarii a 200 de ani de la nașterea „craișorului munților", cum era supranumit liderul revoluționarilor din 1848, Avram Iancu, Institutul de Cercetari Socio-Umane „Gheorghe Șincai" din Targu Mureș, in colaborare cu Primaria Municipiului Targu Mureș și cu Instituția Prefectului Județului…

- Proiectul de inființare a Parcului Natural Codrii Iașilor inainteaza. Un pas important a fost facut prin elaborarea studiului științific de catre specialiști in biologie, geografie și etnografie. Acest document sta la baza proiectului și urmeaza sa fie trimis la Academia Romana pentru avizare. Subiectul…

- Prof. univ. dr. Vasile Pușcaș va susține vineri, 5 aprilie, de la ora 16.00, conferința cu titlul „Romania are viitor”. Evenimentul are loc in Sala mare a Primariei Bistrița, iar intrarea este libera. Inca o ediție „Ateneul de Bistrița” are loc vineri, 5 aprilie, de la ora 16.00, in sala mare a Primariei.…

- Alexandru Daraban a facut primii ani de școala in Sangeorz, absolvind liceul la „Solomon Halița”. Este și cetațean de onoare al orașului stațiune și coordoneaza, din 2012, Revista Pisanii Sangeorzene . Ne-a povestit, intre altele, și despre scriitorii din județ care inainte de 89 obișnuiau sa scrie…

- Muzeul Național de Istorie a Romaniei, in parteneriat cu Complexul Național Muzeal ASTRA din Sibiu, Inspectoratul General al Jandarmeriei Romane și Muzeul Județean Mureș, anunța deschiderea expoziției itinerante „Jandarmeria Romana 1850 – 2020" la Secția de Istorie situata pe Str. Avram Iancu nr. 2,…

- In anul centenarului sau, Institutul Francez din Romania organizeaza cea de-a 28-a ediție a FESTIVALULUI FILMULUI FRANCEZ ce se va desfașura in perioada 21-31 martie la București și in alte 12 orașe din țara. La Targu Mureș evenimentul are loc intre 28-31 martie, la Muzeul Județean Mureș – Sectia de…

- CARAȘ-SEVERIN – Cercetari recente efectuate de istoricul reșițean Attila Varga de la Academia Romana, Institutul de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca, in arhiva secreta a poliției austro-ungare au scos la iveala informații spectaculoase referitoare la povestea nespusa a romanilor din Banat in…

- Personalitatea revolutionarului pasoptist Avram Iancu, de la nasterea caruia se implinesc anul acesta 200 de ani, a fost evocata vineri seara, la Bistrita, de catre presedintele Academiei Romane, Ioan Aurel Pop, care l-a numit „erou national” si parte a sufletului poporului roman. Ioan Aurel Pop a fost…