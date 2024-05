Stiri pe aceeasi tema

- Dupa mascote, torta, medalii si afis, se stie cum arata podiumul Jocurilor Olimpice si Paralimpice de la Paris: din plastic reciclat, acesta prezinta pe fatada modele curbe care amintesc de Turnul Eiffel, scrie joi AFP, conform Agerpres.

- Cele cinci cercuri olimpice vor fi montate pe Turnul Eiffel in aceasta primavara, in cadrul pregatirilor pentru Jocurile Olimpice (26 iulie-11 august), au anuntat compania de exploatare a monumentelor (SETE) si comitetul de organizare Paris-2024, citate de AFP, potrivit Agerpres

- Mikkel Hansen (36 de ani), starul handbalului danez, se va retrage din activitate dupa Jocurile Olimpice de la Paris. Anul 2024 e unul trist pentru handbal. Nikola Karabatic, legenda naționalei Franței, și-a anunțat retragerea. Mikkel Hansen, celalalt star al ultimului deceniu, a confirmat vestea care…

- Medaliile pentru Jocurile de la Paris 2024 si tortele olimpice si paralimpice vor fi transportate si expuse in valize realizate la comanda de Louis Vuitton, partener premium al Comitetului de organizare. Cuferele pentru depozitarea si transportul medaliilor si tortelor pentru Jocurile de la Paris 2024…

- Medaliile pentru Jocurile de la Paris 2024 si tortele olimpice si paralimpice vor fi transportate si expuse in valize realizate la comanda de Louis Vuitton, producator din cadrul grupului LVMH si partener premium al Comitetului de organizare, relateaza lequipe.fr, potrivit news.ro Cuferele pentru…

- Un timbru special emis pentru Jocurile Olimpice de la Paris si tiparit in 800.000 de exemplare va fi pus in vinzare de Compania postala de stat din Franta, La Poste. Timbrul are culorile cartei grafice a Jocurilor Olimpice, in special, roz pastel si verde. De asemenea, are un aspect neo-art deco. Pe…

- David Popovici continua pregatirile pentru Jocurile Olimpice de la Paris, iar inotatorul roman a obținut victorii clare in probele de 100 m și 200 m liber din cadrul concursului Antwerp Diamond Speedo (Belgia).

- Un barbat suspectat ca a furat un laptop pe care se aflau informații cu privire la planurile de securitate pentru Jocurile Olimpice de la Paris a fost prins de polițiști. El a fost dus la Tribunalul din capitala Franței pentru a fi judecat. Pentru moment, nu se cunoaște decizia instantei cu privire…