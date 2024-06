Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile facturilor la gaze naturale au scazut in luna aprilie cu 25Au scazut prețurile la gaze și la curent! Ministrul Burduja a spus cu cat%, iar cele la electricitate cu 15% fața de prețurile maximale plafonate. Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a analizat impactul masurilor adoptate in 28…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a declarat ca incepand cu data de 1 aprilie 2025 piața de energie din Romania va fi liberalizata, odata ce expira schema de plafonare-compensare. De la aceasta data, doar consumatorii vulnerabili vor mai beneficia de protecție in ceea ce privește prețurile, conform…

- Un moment artistic a avut loc la București, acolo unde Ministrul Energiei din Republica Moldova, Victor Parlicov, alaturi de omologul sau din Romania, Sebastian Burduja au cantat impreuna la chitara. Aceștia au interpretat piesa „Trenulețul” de Zdob și Zdup, care nu a fost aleasa la intamplare. Momentul,…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, afirma ca se are in vedere un program care sa permita utilizarea blocurilor comuniste pentru producerea de energie verde in Bucuresti. Daca se va ajunge pana acolo, sigur se va gasi și un instrument de finanțare, dat fiind beneficiile unui astfel de program. Folosirea…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a dat un mic recital de chitara, alaturi de un artist stradal, in Centrul Vechi al Capitalei. Oamenii prezenți duminica seara in Centrul Vechi al Capitalei au fost surprinși sa-l vada pe Sebastian Burduja, ministrul Energiei și candidatul PNL la Primaria București,…

- Președinte al Comitetului de organizare a Jocurilor Olimpice de la Paris, Tony Estanguet, anunța eforturi majore pentru a asigura securitatea la intrecerea ce va avea loc in capitala Franței. „Este cel mai mare eveniment pe care Franța il organizeaza și vrem sa aratam ce este mai bun”. Estanguet a avut…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja a depus la DIICOT o plangere penala, dupa ce in mediul online au aparut un videoclip de tip deepfake si un articol de tip fake news. Imaginile il infațișau pe Sebastian Burduja in timp ce promova o platforma investiționala creata de doua companii. Aceste materiale…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, și-a declarat intenția de a convinge furnizorii de electricitate și gaze naturale sa scada prețurile. Aceasta mișcare ar putea aduce prețuri mai mici in facturile consumatorilor incepand cu lunile mai-iunie. „Saptamana aceasta ne pregatim de o optimizare a schemei…