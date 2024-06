Stiri pe aceeasi tema

- Piața globala de neobanking – instituții financiar-bancare care opereaza exclusiv online – inregistreaza o creștere accelerata in ultimi anii. Potrivit estimarilor, in 2024, volumul tranzacțiilor se va majora cu aproape 95%, la peste 9.240 de miliarde USD. In acest context, grupul de firme Paysera Bulgaria…

- Astazi, 23 mai 2024, se desfasoara lucrari de asfaltare a carosabilului pe strada Krakovia, la intersectia cu strada Napoli, traficul rutier fiind restrictionat partial pe portiunea de drum pe care se intervine.Programul de reabilitare a carosabilului in cartierul Tomis Plus cuprinde urmatoarele strazi:…

- Proprietarii cafenelelor spun ca cei care lucreaza de la distanța stau ore in șir la masa și, de cele mai multe ori, cumpara doar o singura cafea, conform G4media. Ei au luat masuri ca sa scurteze timpul petrecut la mese. In Spania, in Valencia, Santiago și Barcelona, cafenelele au inchis Wi-Fi-ul,…

- Astazi, circulatia rutiera va fi inchisa pe strada Torino, tronsonul delimitat de strazile Napoli si Madrid, in intervalul orar 08:00 16:00. Echipele Confort Urban vor interveni cu utilaje pentru asfaltarea carosabilului.Potrivit Primariei Constanta, programul de reabilitare a carosabilului in cartierul…

- Rafael Nadal (37 de ani, 644 ATP) și-a anunțat oficial revenirea pe terenul de tenis dupa accidentarea suferita. Spaniolul a confirmat ca va evolua la turneul ATP500 de la Barcelona. El il va infrunta in primul tur pe italianul Flavio Cobolli, locul 63 ATP. Va fi primul meci pe care Nadal il va juca…

- Indisponibil pentru turneul „ATP 500” de la Barcelona din cauza unei accidentari, Carlos Alcaraz și-a propus sa revina pe teren la Mastersul de la Madrid, insa recunoaște ca inca nu are aceasta certitudine.

- Carlos Alcaraz (20 de ani, 3 ATP) nu va participa la al doilea turneu consecutiv. Spaniolul nu-și va apara titlul cucerit la turneul ATP 500 de la Barcelona. Vestea vine in contextul in care tenismenul a anunțat marți ca nu va fi prezent la turneul Masters 1000 de la Monte Carlo din cauza unei accidentari…

- Ajutorul umanitar este foarte important in continuare, dar si ajutorul militar este relevant pentru Ucraina, iar Romania va continua sa sprijine tara vecina ‘pe toate palierele’, a declarat, joi, presedintele Klaus Iohannis. El participa la cea de-a IX-a editie a Summitului Initiativei celor Trei Mari…