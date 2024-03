OAMENI din BN: Alexandru Daraban, teolog și istoric, despre scriitorii bistrițeni care au scris poezii de dragoste regimului Ceaușescu Alexandru Daraban a facut primii ani de școala in Sangeorz, absolvind liceul la „Solomon Halița”. Este și cetațean de onoare al orașului stațiune și coordoneaza, din 2012, Revista Pisanii Sangeorzene . Ne-a povestit, intre altele, și despre scriitorii din județ care inainte de 89 obișnuiau sa scrie ode regimului Ceaușescu… „Am fost un spirit mai liberal, inclusiv in felul de a munci și de a lucra… Am avut mai multe profesii. In 91 m-am inscris la o școala CFR de impiegați. Apoi am facut o școala de specializare Șef de gara. In 98 m-am mutat la Jucu, sa fiu mai aproape de copii. La un an dupa… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, incepand cu ora 12:00, in fața sediului APA CTTA Alba, va avea loc o acțiune de protest fața de tarifele practicate pentru serviciile de apa potabila și canalizare, fața de managementul dezastruos al companiei publice, transformata intr-o firma de casa a PNL, fața de indiferența cu care Ion…

- Polițiștii au efectuat, in dimineața zilei de marți, 5 martie, mai multe percheziții la domiciliile unor persoane banuite de evaziune fiscala in județele Cluj, Bihor și Salaj. ,,In aceasta dimineața, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Poliției Romane, sub coordonarea…

- CARAȘ-SEVERIN – Cercetari recente efectuate de istoricul reșițean Attila Varga de la Academia Romana, Institutul de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca, in arhiva secreta a poliției austro-ungare au scos la iveala informații spectaculoase referitoare la povestea nespusa a romanilor din Banat in…

- Chitariștii din Bistrița care se pregatesc cu profesorul Valentin Pop de la Liceul „Tudor Jarda” au participat recent la o competiție foarte dificila. Toți cei șase elevi s-au intors acasa cu premii I și II. Tinerii chitariști din Bistrița au participat in acest weekend la cea de-a doua ediție Transilvania…

- In perioada 26-27 ianuarie s-a desfașurat, la Școala Gimnaziala „Nicolae Iorga” Baia Mare, Concursul de Matematica „Tinere Speranțe” – ediția a XVII-a. Au participat peste 300 de elevi și 100 de cadre didactice din județele: Cluj, Bistrița, Satu Mare și Maramureș. Au fost acordate in total 151 de premii…

- La inițiativa Alinei Pop, vicepresedinte al Clubului Francofon de Afaceri din Cluj-Napoca, membru de onoare al Institutului de Istorie „George Baritiu” din Cluj-Napoca al Academiei Romane, in parteneriat cu Centrul Național de Informare și Promovare Turistica din Targu Lapuș și Clubul Francofon de Afaceri…

- De asemenea, sunt puse in executare 89 de mandate de aducere."S-a reținut ca, in perioada ianuarie 2023 – ianuarie 2024, 45 de persoane ar fi detinut si comercializat droguri de risc si mare risc (cocaina, ecstasy, 3-CMC și canabis) și substante cu efect psihoactiv consumatorilor din județele Arad si…