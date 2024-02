Stiri pe aceeasi tema

- Cresterea dobanzii de referinta vine pe fondul unei lupte in curs impotriva inflatiei cu doua cifre a factorilor de decizie monetara din Turcia, aceasta fiind cel mai recent pas. Inflatia din Turcia s-a intensificat la 64,8% in decembrie, in termeni anuali, de la 62% in noiembrie, iar moneda tarii,…

- Uciderea lui Saleh al-Arouri in Beirut este prima lovitura dintr-o campanie de asasinate in strainatate promisa de oficialii israelieni de cateva luni.Ținta a fost aleasa cu grija - unul dintre cei mai importanți lideri Hamas și principala legatura a organizației cu Iranul și cu miliția Hezbollah…

- Adjunctul liderului Hamas in strainatate Saleh al-Arouri a fost ucis intr-o lovitura israeliana in suburbia Dahiyeh din Beirut, relateaza publicația al-Mayadeen, legata de Hezbollah, potrivit Times of Israel.

- Organizația Națiunilor Unite avertizeaza ca situația din Cisiordania se deterioreaza rapid și indeamna Israelul sa "puna capat crimelor ilegale" impotriva populației palestiniene", relateaza The Times of Israel. Secretarul de stat american Antony Blinken urmeaza sa calatoreasca in Orientul Mijlociu…

- Ministrul Apararii din Israel, Yoav Gallant, a declarat ca țara sa duce un razboi pe mai multe fronturi, fiind atacata din „șapte teatre”. „Ne aflam intr-un razboi pe mai multe fronturi și suntem atacați din șapte teatre: Gaza, Liban, Siria, Iudeea și Samaria (Cisiordania), Irak, Yemen și Iran”, a precizat…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat ziua in declin cu 0,22%, componenta auto scazand cel mai mult, cu 0,8%, in timp ce aproape toate sectoarele si bursele majore au terminat tranzactiile in teritoriu negativ. Indicele DAX al bursei din Frankfurt a coborat cu 0,27%, CAC 40 al bursei din Paris cu…

- Indicele preturilor de consum (IPC) a scazut cu 0,5% atat fata de aceeasi perioada a anului trecut, cat si fata de octombrie, au aratat sambata datele Biroului National de Statistica (BNS). Declinul preturilor mai profund decat previziunile mediane dintr-un sondaj Reuters, privind scaderi de 0,1% atat…

- Israelul a reluat vineri, 1 decembrie, bombardamentele asupra Fasiei Gaza, dupa ce a acuzat Hamas ca a incalcat armistitiul de o saptamana ce a permis schimbul de prizonieri. Din punct de vedere militar, Hamas este mult mai slaba decat era la inceputul conflictului, in urma cu aproape doua luni, scrie…