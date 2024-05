Stiri pe aceeasi tema

- Imagini neașteptate de pe o șosea din Baia MareIn timpul plimbarii periculoase, tanarul de pe saltea filma scena cu telefonul mobil. Imaginile au fost incarcate pe internet si au ajuns apoi in vizorul polițiștilor. Șoferul teribilist in varsta de doar 21 de ani a ramas fara permis pentru 60 de zile…

- Un tanar de 20 de ani s-a filmat in timp ce tragea focuri de arma pe o strada din municipiul Reșița, județul Caraș-Severin. Ulterior, acesta a postat videoclipul online, iar polițiștii au deschis o ancheta.

- Un tanar de 24 de ani a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a fost atacat cu bate și topoare de mai mulți indivizi. S-a intamplat miercuri dupa-amiaza, pe o strada din Ploiești. Barbatul era pasager intr-o mașina de car sharing, cand agresorii s-au napustit asupra lui. Polițiștii au deschis un dosar…

- Un șofer de 31 de ani nu a oprit la semnalele polițiștilor aflați in trafic, accelerand și mai tare pedala mașinii, astfel ca, oamenii legii au pornit in urmarirea acestuia, cu semnalele din dotare. In cele din urma, barbatul și-a abandonat mașina pe o strada din Petroșani, dar a fost prins la scurt…

- O adolescenta din Drobeta Turnu Severin a fost injunghiata de un tanar, de 18 ani, in plina strada. Baiatul a incercat apoi sa se sinucida. Cu ultimele puteri, fata a reusit sa fuga, in timp ce agresorul a incercat, la randul sau, sa se sinucida. Cei doi tineri sunt ambii elevi ai Colegiului National…

- La data de 18 februarie 2024, in jurul orei 01.00, polițiștii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba au oprit, pentru control, pe strada Horea din municipiul Sebeș, un autoturism condus de un tanar de 20 de ani, din municipiul Sebeș. In urma testarii cu aparatul din dotare,…

- Duminica, 4 februarie, polițiștii din Baia Sprie au luat masura reținerii pentru 24 de ore a unui tanar de 23 de ani, din Baia Mare, sub aspectul comiterii infracțiunilor de violare de domiciliu și tentativa la furt calificat. In fapt, la data de 02 februarie a.c., polițiștii au fost sesizați prin S.N.U.A.U.…

- La data de 3 februarie 2024, in jurul orei 19.10, polițiștii rutieri din Sebeș, in timp ce acționau pe strada Vanatori din municipiu, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 18 ani, din Sebeș. In urma testarii cu aparatul din dotare, au reieșit indicii cu privire la posibila prezența…