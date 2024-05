Serbia concesionează fostul sediu al armatei iugoslave firmei ginerelui lui Trump Ministerul sarb al Constructiilor a precizat intr-un comunicat ca „firma americana de renume” al lui Kushner, ginerele fostului presedinte american Donald Trump, a fost aleasa pentru lucrarile pe care le-a descris drept o „revitalizare a complexului”. Kushner, fost consilier de top al lui Trump cand acesta era presedinte, a infiintat firma de investitii dupa ce s-a retras din functie in 2021. „Totul va fi in conformitate cu legile sarbesti, in cooperare cu guvernul si cu institutiile relevante care sunt responsabile de planificarea urbana si protectia patrimoniului cultural”, se arata in comunicat.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

