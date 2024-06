Pola Zilei: Cum să se numească noua piață flotantă (votantă)?

Recunoaștem cu mâna pe inimă că ne vine foarte greu să rămânem serioși în aceste tulburătoare vremuri. Serioși, dar nu și supărați. Spectacolul campaniei electorale,... The post Pola Zilei: Cum să se numească noua piață flotantă (votantă)? appeared first on Special… [citeste mai departe]