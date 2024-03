Apple reinstaurează contul Epic Apple a scris inca un capitol din deja lunga saga cu Epic, reinstaurand contul pe care-l blocase in urma cu doar cateva zile. Si nu este prima oara cand Apple blocheaza si, ulterior, deblocheaza unul dintre conturile detinute de Epic. Comunicatul oficial emis de Apple vorbeste despre faptul ca Epic ar fi acceptat noile politici impuse pentru ecosistemul din jurul dispozitivelor Apple, in urma intrarii in vigoare a legislatiei europene pentru piete digitale. De partea cealalta, Epic lasa de inteles ca decizia Apple vine, de fapt, ca urmare a presiunilor puse de Comisia Europeana. Imediat dupa dezactivarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

