- Comisia considera aceasta amenda ”proportionala cu veniturile mondiale ale Apple si necesara pentru a fi descurajatoare”, anunta ea. We’ve imposed a fine on Apple for its abusive App Store rules for music streaming providers. Press conference by Executive-Vice President ↓ — European Commission (@EU_Commission)…

- Anuntul este cel mai recent efort condus de Spotify Technology impotriva politicilor App Store ale producatorului de iPhone, pe care unii dezvoltatori si firme le considera nedrepte. ”Noii termeni ai Apple nu numai ca ignora atat spiritul, cat si litera legii, dar, daca sunt lasati neschimbati, batjocoresc…

- Apple da, dar tot Apple ia inapoi, in cazul update-ului iOS 17.4. Utilizatorii de iPhone din Uniunea Europeana vor avea, in sfarșit, posibilitatea de a instala magazine de aplicații alternative la App Store, dar Apple confirma ca odata cu aceasta schimbare, va elimina una dintre capabilitațile disponibile…

- Comisia a inchis o investigatie care analiza acest subiect. Decizia este o victorie pentru Apple, al carei serviciu iMessage se confrunta de mult timp cu plangeri din partea utilizatorilor de Android din cauza incompatibilitatilor. Inseamna ca Apple nu va fi obligata sa deschida infrastructura de mesagerie…

- Se vor bucura și romanii de o saptamana de munca de 4 zile? O astfel de masura ar putea avea numeroase beneficii. Sistemul de saptamana de munca de 4 zile a fost deja testat in unele parți. De altfel s-a observat o productivitate mai mare, dar și mai puține zile de concediu medical solicitate de angajați.…

- Apple a integrat deja in versiunile de test ale iOS 17 mai multe versiuni ale modelelor lingvistice pe care le are in dezvoltare. Acestea sunt legate de diverse aplicatii, precum Siri si iMessages. Acelasi cod a scos la suprafata faptul ca Apple foloseste API-ul ChatGPT pentru testari interne, verificand…

- Astfel, din luna martie, si doar in Europa, ecosistemul Apple va suferi urmatoarele modificari: – in paralel cu App Store vor putea functiona si alte magazine de aplicatii, operate de alte companii; – va fi permisa instalarea aplicatiilor descarcate de pe internet; – dezvoltatorii vor putea folosi si…

- A inghețat iadul! Apple a anunțat oficial ca incepand cu luna martie 2024, utilizatorii de iOS care vor face trecerea la versiunea iOS 17.4 vor putea instala aplicații și din alte magazine, nu doar din App Store. Schimbarile vin ca urmare a intrarii in vigoare a regulamentului DMA, care obliga Apple…