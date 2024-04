Stiri pe aceeasi tema

- Anuntul vine la cateva saptamani dupa ce producatorul de iPhone a fost amendat de UE cu 1,84 miliarde de euro (1,99 miliarde de dolari) pentru ca a impiedicat concurenta din partea rivalilor de streaming de muzica prin restrictii din App Store. Comisia Europeana a declarat in martie ca restrictiile…

- Legea pietelor digitale (Digital Markets Act – DMA) a Uniunii Europene, care a fost lansat saptamana trecuta, cere Apple sa ofere magazine de aplicatii alternative pe iPhone si sa permita dezvoltatorilor sa renunte la utilizarea sistemului sau de plata in aplicatie, care percepe comisioane de pana la…

- Apple a anunțat ca a dat drumul la actualizarea iOS 17.4 pentru iPhone, care le permite cetațenilor din Uniunea Europeana (UE) sa descarce aplicații din afara magazinului virtual App Store al companiei, iar furnizorilor alternativi de servicii de plați le ofera acces la cipul NFC al telefoanelor. Totodata,…

- Maine, 7 martie, intra in vigoare DMA (Digital Markets Act), noul regulament UE care obliga companiile mari de tehnologie sa fie mai deschise la concurența și sa deschida anumite sisteme. Apple a lansat astazi update-ul iOS 17.4 care permite instalarea de magazine alternative pe iPhone și iPad, dar…

- Cea mai noua versiune a sistemului de operare folosit de smartphone-urile Apple face loc magazinelor terte de aplicatii, care pot constitui alternative la App Store. Unul dintrer primele magazine alternative, numit Mobinvention, urmeaza a fi lansat pe 7 martie. Setapp va fi lansat in aprilie, iar candva…

- La doar cateva zile inainte de intrarea in vigoare a DMA (Digital Markets Act), regulamentul care forțeaza deschiderea iOS-ului, Apple incaseaza prima sa amenda de proporții de la Uniunea Europeana: 1,84 miliarde de euro pentru concurența neloiala. Amenda vine in urma unei investigații inițiata de o…

- Comisia considera aceasta amenda ”proportionala cu veniturile mondiale ale Apple si necesara pentru a fi descurajatoare”, anunta ea. We’ve imposed a fine on Apple for its abusive App Store rules for music streaming providers. Press conference by Executive-Vice President ↓ — European Commission (@EU_Commission)…

- Astfel, din luna martie, si doar in Europa, ecosistemul Apple va suferi urmatoarele modificari: – in paralel cu App Store vor putea functiona si alte magazine de aplicatii, operate de alte companii; – va fi permisa instalarea aplicatiilor descarcate de pe internet; – dezvoltatorii vor putea folosi si…