Comisia considera aceasta amenda ”proportionala cu veniturile mondiale ale Apple si necesara pentru a fi descurajatoare”, anunta ea. We’ve imposed a fine on Apple for its abusive App Store rules for music streaming providers. Press conference by Executive-Vice President ↓ — European Commission (@EU_Commission) Ea reproseaza gigantului californian faptul ca a ”impus restrictii” care penalizeaza servicii alternative de ascultare a muzicii de tip streaming in favoarea propriei aplicatii, Apple Music. We’ve fined Apple over E1.8 billion over abusive App Store rules for music streaming providers For…