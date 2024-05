Astfel, profitul net pentru perioada de trei luni incheiate la 31 martie a fost de 27,3 miliarde de dolari, in scadere fata de 31,9 miliarde de dolari pentru aceeasi perioada a anului trecut, a raportat compania. Cifra a fost in conformitate cu asteptarile analistilor, potrivit Reuters. Aramco si-a anuntat fluxul de numerar liber pentru trimestrul la 22,8 miliarde de dolari, in scadere de la 30,9 miliarde de dolari in primul trimestru din 2023, iar fluxul de numerar din activitatile operationale la 33,6 miliarde de dolari, comparativ cu 39,6 miliarde de dolari in urma cu un an. Cu toate acestea,…