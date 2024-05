Stiri pe aceeasi tema

- Un total de 483 de miliarde de dolari (443,5 miliarde de euro) așteapta sa fie investiți in 2024 in intreaga lume. Pe ce mizeaza banii inteligenți? Anul trecut au fost creați in medie 70 de investitori foarte bogați in fiecare zi, iar aceasta este o tendința care nu da semne de incetinire, scrie Euronews.…

- Cheltuielile militare la nivel global au sporit in 2023 cu 7% fata de anul anterior, pana la 2.443 de miliarde de dolari, aceasta fiind cea mai rapida crestere anuala incepand din 2009, a anuntat luni Institutul International de Cercetare pentru Pace din Stockholm (SIPRI), potrivit Reuters, AFP si Kyodo.…

- Fondul suveran de gestionare a averilor al Arabiei Saudite discuta cu firma americana de capital de risc Andreessen Horowitz si cu alte companii crearea un fond de 40 de miliarde de dolari pentru a investi in inteligenta artificiala, potrivit unui articol publicat de The New York Times, care a fost…

- Departamentul de Stat american a informat marti ca a aprobat vanzarea de tancuri de lupta in valoare de 2,2 miliarde de dolari catre Bahrain, mic regat din Golf aliat al Statelor Unite si sediul Flotei a 5-a a US Navy, scrie AFP, citat de AGERPRES. Potrivit unui comunicat al diplomatiei americane,…

- CEO-ul Saudi Aramco, cea mai mare companie petroliera din lume, Amin Nasser, a declarat luni ca tranzitia energetica esueaza, iar factorii de decizie ar trebui sa renunte la ”fantezia” de a elimina treptat petrolul si gazele, deoarece cererea de combustibili fosili va continua sa creasca in urmatorii…

- Nvidia este primul producator de semiconductori care ajunge la o capitalizare bursiera de 2.000 de miliarde de dolari, un nou pas in ascensiunea sa drept cel mai mare beneficiar al cursei pentru inteligența artificiala, scrie Yahoo Finance, care citeaza Bloomberg.Acțiunile companiei au crescut cu pana…

- Altman a vorbit de mult timp despre problema cererii si ofertei de cipuri AI – multi giganti AI le doresc, dar nu sunt suficiente – si ca limiteaza dezvoltarea OpenAI. El are in vedere un proiect care ar creste capacitatea globala de construire a cipurilor, potrivit The Wall Street Journal, si se pare…