Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 200 de persoane au fost selectate, vineri, pentru incadrare pe piata muncii dupa ce au participat la Bursa locurilor de munca organizata de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Gorj.

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) a organizat astazi, 17 mai, un nou targ de locuri de munca la Liceul Economic „Alexandru Ioan Cuza” din Piatra Neamț. Evenimentul a atras un numar mare de persoane in cautarea unui loc de munca, formandu-se cozi lungi la intrare, in așteptarea…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (A.J.O.F.M.) Maramureș invita angajatorii și persoanele in cautarea unui loc de munca la o noua ediție a Bursei Generale a Locurilor de Munca. Data:vineri, 17 mai 2024 Ora:ora 09.00 Locație:Centrul de Instruire și Marketing al Camerei de Comerț și Industrie…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) va organiza, in data de 17 mai, „Bursa generala a locurilor de munca 2024″, obligatorie pentru persoanele care beneficiaza de ajutoare de somaj sau pentru beneficiarii venitului minim de insertie. Evenimentul se va desfasura incepand cu ora 9.00,…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna a anunțat ca la data de 03 aprilie a.c. avea in evidența un numar de 125 locuri de munca vacante, in localitațile Sfantu Gheorghe, Covasna și Arcuș. Persoanelor care sunt in cautarea unui loc de munca au șansa de a ocupa unul dintre…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Salaj (AJOFM Salaj) a anunțat la sfarșitul acestei luni ca, in primele doua luni ale anului 2024, 530 persoane au fost angajate prin intermediul agenției. Din totalul persoanelor ocupate, 301 au avut varsta peste 45 de ani, 42 de persoane au avut varsta…

- Lista locurilor de munca declarate vacante in aceasta perioada și date publicitații de Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Vrancea cuprinde 234 oferte in județ și 273 in Comunitatea Economica Europeana (CEE). Angajatorii vranceni cauta persoane ca: agent curațenie cladiri și mijloace…

- Lista locurilor de munca declarate vacante in aceasta perioada și date publicitații de Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Vrancea cuprinde 208 oferte in județ și 209 in Comunitatea Economica Europeana (CEE). Angajatorii vranceni cauta persoane ca: agent de securitate intervenție…