- Mai multe persoane au fost ranite in incidente armate in doua zone din orasul Hagen, din vestul Germaniei, a anuntat sambata politia, informeaza dpa, care mentioneaza ca, potrivit relatarilor, presupusul autor nu a fost deocamdata prins.

- Alerta in aceasta dupa amiaza in orașul german Mannheim. Cel puțin trei persoane au fost ranite intr-un atac cu cutitul la o demonstratie a extremei... The post Alerta in Mannheim! Un barbat a injunghiat cu cuțitul mai mulți oameni. Poliția l-a impușcat appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Cel puțin trei persoane au fost ranite intr-un atac cu cutitul la o demonstratie a extremei dreapta in orasul german Mannheim. Politia a lansat o „operatiune majora”, iar suspectul a fost impușcat, insa nu mortal, relateaza Reuters si SkyNews, potrivit News.ro.

- Scene incredibile in București! Polițiștii au impușcat un barbat care a refuzat sa se predea dupa ce și-a amenințat sora cu un cuțit. La data de 2 mai 2024, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 4 Poliție au fost sesizați, in jurul orei 22.30, prin sistem 112, cu…

- Poliția cauta sa recruteze noi persoane dornice sa lucreze in sistem. De aceasta data este vorba de concursul de admitere in unitațile de invațamant postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea aprilie 2024 – iulie 2024. Activitatea de recrutare si selectie a candidatilor se ...

- Un tanar, mutat la Cluj-Napoca, a povestit pe un grup de Facebook cum a fost amenințat pe o strada din municipiu, de un alt participant la trafic care bloca circulația pe o strada, ca daca mai trece pe acolo, ii va rupe picioarele, deoarece strada este una privata. „Mi-a spus un prieten la un moment…