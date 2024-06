Stațiunea turistica Tașnad se afla in nord-vestul Romaniei, in județul Satu Mare, la o altitudine variind intre 134 și 229 de metri. Localitatea a dobandit statutul de oraș in 1968 și, pe langa apele termale, ofera numeroase atracții turistice. Vizitatorii vin in aceasta stațiune balneoclimaterica pentru ștrandul termal și diverse tratamente, dar și pentru peisajele pitorești din zona. Istoricul stațiunii Tașnad Istoricul stațiunii Stațiunea turistica Tașnad este relativ noua, spre deosebire de localitatea Tașnad, care are o vechime de un mileniu. Stațiunea a fost recunoscuta oficial abia in anul…