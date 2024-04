Stiri pe aceeasi tema

- Peste 360 de locuri de munca sunt disponibile in aceasta saptamana in județul Dambovița. Potrivit listei transmise de Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca, cei care se afla in cautarea unei slujbe au la dispoziție, mai exact, 363 de opțiuni. Cele mai multe locuri de munca, 315, sunt destinate…

- Daca vrei sa obții un job nou și nu ai o calificare inca, poți urma și in județul Dambovița un curs de calificare. Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca organizeaza cursuri de calificare pentru șomeri din județul nostru. Cursurile pot fi gratuite, daca te afli in baza de date a AJOFM Dambovița.…

- Program de sprijin implementat in premiera de autoritațile locale, alaturi de mai mulți afaceriști buzoieni din domeniu HoReCa (Hoteluri, Restaurante, Catering) și unitați de invațamant, pentru atragerea tinerilor catre acest sector. Potrivit reprezentanților administrației locale, ideea unor activitați…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Maramureș a anunțat la data de 6 martie faptul ca in județ sunt disponibile 344 locuri de munca. Printre posturile disponibile amintim cel de agent de turism, cel de vanzator sau cel de șef schimb. Vezi in documentul de mai jos locurile de munca vacante,…

- Lista locurilor de munca declarate vacante in aceasta perioada și date publicitații de Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Vrancea cuprinde 162 de oferte in județ și 242 in Comunitatea Economica Europeana (CEE). Angajatorii vranceni cauta persoane ca: agent curațenie cladiri și…

- In ultima perioada, in medie, 220 de locuri de munca au fost disponibile in județul Dambovița, cele mai multe vizand persoanele calificate in diverse meserii. Vorbim despre posturile anunțate de Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca, instituție care publica zilnic job-urile cautate in județul…

- In ultimii 20 de ani numarul șomerilor in județul Buzau s-a injumatațit, ajungand de la circa 15.000 la aproximativ 7.500. Una dintre soluțiile identificate de Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca ce au contribuit la aceasta diminuare a fost intensificarea activitații de calificare a șomerilor…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Suceava a anunțat ca in data de 9 februarie (vineri, de la ora 10.00), va organiza la sediul din Suceava o bursa de locuri de munca, la cererea a doi angajatori mari care ofera 67 de locuri vacante. Este vorba de VMP Constructii Edilitare ...