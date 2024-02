144 de locuri de muncă în județ și 134 în Comunitatea Economică Europeană Lista locurilor de munca declarate vacante in aceasta perioada și date publicitații de Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Vrancea cuprinde 144 de oferte in județ și 134 in Comunitatea Economica Europeana (CEE). Angajatorii vranceni pun la dispoziție locuri de munca pentru: ambalator manual (3), arhitect cladiri (2), bucatar (4), conducator auto transport […] Articolul 144 de locuri de munca in județ și 134 in Comunitatea Economica Europeana apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

