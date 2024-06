25 de curiozități despre Spania. Detalii interesante pe care sigur nu le știai Spania este o țara fascinanta, cu o istorie bogata, cultura vibranta și peisaje spectaculoase. In acest articol vom explora 25 de curiozitați despre Spania, oferindu-va o perspectiva ampla asupra avantajelor sa o vizitezi in 2024 și nu numai. Detalii fascinante despre Spania 1. Diversitatea lingvistica Spania este cunoscuta pentru diversitatea sa lingvistica. Pe langa limba […] The post 25 de curiozitați despre Spania. Detalii interesante pe care sigur nu le știai appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Roșiile cherry sunt originare din America de Sud, de unde s-au raspandit in toate parțile lumii. Sunt un soi de roșii cu fruct mic, rotunjit sau alungit. In ceea ce privește culorile lor, acestea sunt roșii, galbene, verzi și chiar negre, in funcție de soi. Daca te-ai intrebat insa care este diferența…

- Ziua Pamantului este o sarbatoare internaționala care are loc in fiecare an pe data de 22 aprilie. Scopul acestei date este de a atrage atenția asupra problemelor de mediu și de a promova conștientizarea și acțiunea pentru protejarea și conservarea mediului inconjurator. A fost fondata in anul 1970…

- Știai ca, pe vremuri, pacienții diagnosticați cu astm scapau temporar de problemele de respirație cu ajutorul unor țigari ce conțineau atropina? Pana in 1960 insa, au fost scoase de pe piața, din cauza halucinațiilor (și nu numai) pe care le resimțeau consumatorii. Cum se tratau pe vremuri pacienții…

- Va mai amintiți de simpaticul bucatar Marius Galan, caștigatorul concursului ”Incingeți gratarul, ca-mi sare muștarul!”, de la PRO TV? Catalin Maruța l-a incoronat, la ediția din 2023, drept ”Regele gratarului”, dupa ce bistrițeanul și-a demonstrat talentul culinar in competiție. In interviul exclusiv…

- E oficial! Dupa multe saptamani de zvonuri, vedetele au confirmat ca formeaza un cuplu. Atat el, cat și ea au distribuit in mediul online imagini romantice din vacanța pe care au organizat-o la Madrid, in Spania. In ciuda popularitații de care se bucura, puțini fani i-ar fi visat impreuna. Foto Horațiu…

- Mexic este o țara situata in America de Nord și foarte iubita de turiști. La nord de Mexic se afla Statele Unite ale Americii, iar la sud Guatemala și Belize. De asemenea, este cea mai nordica țara hispanica din America Latina. Afla alte curiozitați despre Mexic și lucruri noi in randurile de mai jos.…

- Sunt teste și, da, sunt teste. Daca nu ne crezi, te provocam sa rezolvi acest test rar de IQ care-ți va pune la munca toate abilitațile și cunoștințele. Tot ce vei avea de facut este sa gasești valoarea bilei albe, dar nu fara sa ai o atenție deosebita la detalii. Bafta! Te provocam la un test rar […]…

- Turcia este una dintre cele mai apreciate destinații de vacanța ale turiștilor din intreaga lume. Aceasta țara este extrem de populara, iar cultura și bagajul istoric o fac și mai speciala. Anul, zeci de milioane de turiști ajung in Turcia. Daca veți ajunge in aceasta țara sau ați mai fost deja pana…