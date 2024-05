Se fac 30.000 de concedieri la o bancă din Europa Se fac concedieri in masa! O banca din Europa va concedia peste 50% din personal. Dupa preluarea Credit Suisse, gigantul bancar elvețian UBS va demara in acest an un program de concedieri in cinci etape. Decizia face parte dintr-un plan de restructurare prin care se spera a se face o reducere a costurilor cu 10 miliarde de dolari. Criza financiara din ultimii ani pare sa afecteze și cele mai puternice companii din Europa. Astfel, UBS, una dintre cele mai mari banci europene, va incepe in luna iunie a acestui an un program de concedieri. Se fac concedieri in masa In luna iunie, gigantul bancar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

