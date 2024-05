Stiri pe aceeasi tema

- Creditorul in criptomonede Genesis Global a primit aprobarea unei instante de a returna clientilor sai aproximativ 3 miliarde de dolari in numerar si criptomonede, intr-o lichidare in cadrul falimentului, in timp ce proprietarul sau, Digital Currency Group, nu va recupera nimic, transmite Reuters.

- In cadrul conferintei cu investitorii prilejuite de anuntarea celor mai recente rezultate financiare, dezvoltatorul de jocuri Take Two a vorbit, pe scurt, si despre planurile de viitor. Printre acestea se numara lansarea unui nou joc din seria GTA. Undeva in toamna anului viitor, va fi lansat oficial…

- In ciuda investițiilor masive in domeniul inarmarii, Romania nu a reușit inca sa atinga procentul de 3,5% din PIB alocat pentru Aparare. In ultima perioada, țara a direcționat miliarde de euro catre achiziționarea echipamentelor militare. Un exemplu notabil il reprezinta achiziționarea a șapte sisteme…

- UBS a refuzat sa comenteze informatia. In august, UBS si-a anuntat planul de a elimina aproximativ unul din 12 locuri de munca ale operatiunilor sale elvetiene si de a reduce costurile cu peste 10 miliarde de dolari, pe masura ce include in grup banca Credit Suisse, pe care a salvat-o dupa ce clientii…

- Toyota a declarat intr-un comunicat ca nu comenteaza cu privire la potentialele sale planuri de viitor. Investitia ar urma sa includa o extindere a fabricii Toyota din orasul Sorocaba, din statul Sao Paulo, unde va incepe sa produca o masina hibrida si un vehicul utilitar sport (SUV), potrivit jurnalistului…

- Potrivit platformei de tranzacționare Coindesk, costul bitcoin in timpul sesiunii de tranzacționare a crescut cu 9,68% pana la 56,686 mii de dolari. Ultima data cand costul bitcoin a depașit 56 mii de dolari a fost pe 2 decembrie 2021. Potrivit datelor Coindesk, valoarea bitcoin creștea cu 9,68% la…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului Mihai Constantin a declarat, joi, ca Valoarea totala actualizata a despagubirilor solicitate de companiile Gabriel Resources Ltd. si Gabriel Resources (Jersey) in dosarul arbitral international deschis impotriva Romaniei, legat de proiectul minier aurifer de la Rosia…

- Analistii, care credeau deja ca tinta PS5 a Sony este prea inalta, au declarat pentru CNBC ca o problema mai mare pentru companie este reprezentata de marjele sale in scadere pentru afacerile sale cu jocuri. Sony a anuntat ca se asteapta sa vanda 21 de milioane de unitati de PS5 in anul fiscal care…