Prințesa Brianna Caradja a disparut din vizorul publicului, generand speculații și semne de intrebare! Figura ce pretinde ca aparție aristocrației romanești de altadata, in perioada anilor ‘90 și pana in 2005, Brianna și-a caștigat supranumele de ”prințesa in blugi”. Asta datorita nonconformismului și activismului sau. Deși mulți susțin ca și-a atribuit singura titulatura de prințesa, indiferent de pareri franțuzoaica Brianna Caradja a fost o buna perioada o prezența activa in zona evenimentelor caritabile,mondene și lansarilor discografice. In urma unui scandal bizar, in care acesta l-a dat in…