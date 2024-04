Castelul primarului din Câmpina. Și-a semnat singur autorizația de construcție Castelul primarului din Campina Primarul din Campina (județul Prahova), un personaj controversat in localitate, și-a construit un castel la marginea padurii. Imobilul se afla pe strada Magurii, din Poiana Campina, la poalele padurii Magura, are o suprafața de 518,38 mp, din care construita la sol 180 mp. Are doua etaje, cel puțin 10 camere și 158 m de terase. Terenul pe care este construit are puțin de 2.850 mp, care la randul lui este inconjurat de cateva sute de metri patrați de padure, scrie campineanul.ro . In acte, castelul aparține unei femei in varsta de 75 ani, cu o pensie de puțin peste… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

