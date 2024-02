Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat daca acuzatiile aduse prim-vicepresedintelui PNL Iulian Dumitrescu vor afecta partidul in perspectiva alegerilor, liderul liberalilor a raspuns: “Partidul National Liberal a procedat de fiecare data, si putem sa ne uitam in toate activitatile de acest fel, si a lasat la indemana celui care…

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu anticipeaza „sfarșitul liberal” dupa scandalul rasunator de corupție care il are in prim-plan pe șeful Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu, un politician care traia ca un nabab.

- Numele fostului fotbalist Cristi Chivu și al soției sale, Adelina, au aparut in dosarul de corupție instrumentat de procurorii DNA impotriva lui Iulian Dumitrescu, președinte al Consiliului Județean Prahova și prim-vicepreședinte al PNL. Ancheta a scos la iveala și plați de 60.000 de euro facute catre…

- Anchetatori din cadrul DNA Bucuresti au descins, joi, la sediul furnizorului de apa Hidro Prahova, au declarat pentru News.ro surse locale. Compania este cel mai mare furnizor de servicii de apa si canalizare din judet, avand ca actionar majoritar Consiliul Judetean Prahova. Perchezitiile de la…

- AUR solicita demisia "de urgenta" a lui Iulian Dumitrescu din functia de presedinte al Consiliului Judetean Prahova, precum si delimitarea "fara ezitare" atat a PNL, cat si a PSD "de faptele de coruptie" ale unui reprezentant al coalitiei de guvernare. "Solicitam atat PNL, cat si PSD delimitarea…

- Volodimir Zelenski a publicat, duminica, declaratia de avere pe 2021 si 2022, care arata ca veniturile liderului de la Kiev au scazut, relateaza The Kyiv Independent.Potrivit datelor de pe site-ul presedintiei ucrainene, fluxul de bani al familiei liderului a scazut in 2022, comparativ cu 2021, cu 1,8…

- Dupa o analiza atenta a declarațiilor de avere ale aleșilor locali din județul Bistrița-Nasaud, Gazeta de Bistrița incearca sa aduca la cunoștința contribuabililor cu ce mașini, scumpe sau second-hand, se plimba stimabilii consilieri județeni. Primul despre care vom vorbi este nimeni altul decat președintele…

- La propunerea presedintelui Iulian Dumitrescu, Consiliul Județean Prahova a stabilit, in ședința din 16.11.2023, sa solicite Ministerului Transporturilor transferul Spitalul General Cai Ferate Ploiești in subordinea CJ. Decizia vine in conditiile in care Ministerul Transporturilor a anuntat ca vrea…