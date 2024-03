Reprezentantii Loteriei Romane au anuntat ca, marti, s-a prezentat la sediul central al institutiei castigatorul premiului de categoria I, in valoare de 36.450.832,24 de lei (peste 7,32 milioane de euro), obtinut la tragerea Loto 6/49 din 25 februarie. Este vorba de un barbat din Pitesti, are peste 45 de ani, de meserie sofer. El considera ca, in cazul sau, perseverenta este cheia succesului. El a declarat ca joaca in mod constant la Loto 6/49 de peste 25 de ani, intotdeauna aceleasi trei variante. Potrivit sursei citate, el a aflat ca este marele castigator a doua zi, cand a verificat biletul.…