Stiri pe aceeasi tema

- Prințesa Brianna Caradja a disparut din vizorul publicului, generand speculații și semne de intrebare! Figura ce pretinde ca aparție aristocrației romanești de altadata, in perioada anilor ‘90 și pana in 2005, Brianna și-a caștigat supranumele de ”prințesa in blugi”. Asta datorita nonconformismului…

- Momente dramatice astazi, la tribunal, unde a avut loc o noua infațișare in unul dintre procesele pe care le are Oana Zavoranu. Bruneta a decis sa iși concedieze avocatul in sala de judecata. Care a fost motivul.

- In urma cu cateva zile, Oana Zavoranu a mers la Curtea de Apel București, iar astazi a ajuns, din nou, in sala de judecata, tot in procesul in care medicul Bogdan Furtuna o acuza de șantaj. Vedeta a luat și o decizie radicala, asta pentru ca și-a concediat avocatul.

- Un barbat a fost trimis in judecata de DNA pentru trafic de influenta, dupa ce a fost prins in timp de primea 20.000 de euro de la o persoana, sustinand ca poate interveni la judecatori de la Curtea de Apel Bucuresti pentru a obtine o pedeapsa cu suspendare sau achitarea intr-un dosar de tentativa la…

- Procurorii DNA au trimis in judecata un barbat acuzat ca a cerut și a primit 20.000 de euro, acesta susținand ca are putere sa influențeze judecatorii de la Curtea de Apel București pentru a da o sentința favorabila celui caruia i-a cerut mita.Mai precis, inculpatul a susținut ca, daca primește suma…

- Judecatorul Ciprian Ghița, de la Curtea de Apel București(CAB) a fost trimis in judecata disciplinara de catre Inspecția Judiciara. Inspecția Judiciara il acuza de comiterea a doua abateri disciplinare si anume: incalcarea prevederilor legale referitoare la incompatibilitați și interdicții, conform…