- Numarul infractiunilor de evaziune fiscala este in crestere, la fel si cel al infractiunilor comise in trafic, arata un bilant facut public duminica de Politia Romana. Statisticile facute publice de institutie indica de asemenea cresteri in ceea ce priveste faptele de violenta in familie, scaderi ale…

- Politia Romana transmite ca in acesta dimineata, au loc peste 150 de perchezitii in toata tara, in dosare de evaziune fiscala, camata , inselaciune si santaj. In aceasta dimineața, , Inspectoratul General al Politiei Romane, impreuna cu Ministerul Public – Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie…

- Noua perchezitii au loc luni, 27 mai, in Bucuresti, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul comercializarii de articole sanitare. Prejudiciul estimat este de 5 milioane de lei. 2 persoane au fost duse la audieri, a informat IGPR.Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, sub supravegherea…

- Cele șapte percheziții au avut loc joi, 23 mai, in județul Constanța, la locuințele și birourile unui barbat, cercetat pentru evaziune fiscala, a transmis Poliția Romana, printr-un comunicat. Barbatul a fost reținut pentru 24 de ore.Potrivit anchetatorilor, barbatul, in varsta de 49 de ani, a inființat…

- Tribunalul Buzau a dictat marți o sentința de șapte ani de inchisoare cu executare pentru antreprenorul buzoian Ion Leu, acuzat de evaziune fiscala in forma continuata. Potrivit Jurnalul de Buzau, prejudiciul adus bugetului de stat de catre omul de afaceri se ridica la peste 2 milioane de euro, motiv…

- Un val epidemic de proporții uriașe lovește una dintre cele mai cunoscute atracții turistice. Peste 4 milioane de cazuri au fost inregistrate in primele luni ale anului, o creștere alarmanta de peste 400% fața de aceeași perioada a anului trecut.

- Politia Romana efectueaza marti 140 de perchezitii domiciliare pentru combaterea infractionalitatii, in principal a celei economice, tragerea la raspundere a persoanelor implicate in comiterea de fapte penale si protejarea comunitatii de activitatile ilegale. Potrivit unui comunicat al IGPR transmis…