- Oana Zavoranu a ajuns, din nou, la Curtea de Apel București! A venit insoțita de Alex Ashraf și au plecat amandoi cu zambetul pe buze! Iata ce mesaj a transmis bruneta, dupa ce a fost informata ca partea civila din dosarul in care este implicata a devenit inculpat.

- Un barbat a fost trimis in judecata de DNA pentru trafic de influenta, dupa ce a fost prins in timp de primea 20.000 de euro de la o persoana, sustinand ca poate interveni la judecatori de la Curtea de Apel Bucuresti pentru a obtine o pedeapsa cu suspenda

- Un barbat a fost retinut de DNA dupa ce a fost prins in flagrant cand primea 20.000 de euro de la ruda unei persoane trimise in judecata. El a promis ca va interveni la judecatori pentru a inlatura controlul judiciar si a obtine achitarea. Barbat a fost retinut de procurorii DNA pentru trafic de influenta.…

- Amintim ca dosarul a fost solutionat in prima instanta de Tribunalul Constanta, prin Hotararea nr. 545 2022, din 28 decembrie 2022, care a incetat procesul penal pornit impotriva lui Daniel Lintes, ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale Judecatorii de la Curtea de Apel Constanta sunt…

- Informație de ultima ora! Cunoscutul medic care o acuza pe Oana Zavoranu de șantaj a fost audiat, in urma cu puțin timp, de procurorii DNA! Iata ce se va intampla in urmatoarea perioada cu acesta!

- La finalul lunii februarie, Oana Zavoranu a ajuns in fața magistraților in dosarul in care este acuzata de șantaj. Astazi, bruneta a fost, din nou, la Curtea de Apel și susține ca iși va trage și avocatul la raspundere, dupa ce apele se vor liniști.

- Cele doua au cerut suspendarea hotararii de Colegiu, prin care a fost desființat completul din care faceau parte, lucru care a fost admis de o judecatoare de la Tribunalul Argeș. Acum ea este cercetata de Inspecția Judiciara.Trei termene de judecata au fost necesare pentru ca cei din conducerea CAB…

- Astazi, Oana Zavoranu și medicul Furtuna, care o acuza pe bruneta ca l-ar fi șantajat, au ajuns in sala de judecata. Cei doi au colaborat in urma cu cațiva ani, atunci cand au pus bazele clinicii pe care vedeta o deține.