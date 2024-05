Stiri pe aceeasi tema

- Scandal uriaș, cu plangeri penale și atacuri la persoana, in Academia Oamenilor de Știința din Romania, cu cateva zile inainte de alegerea unei noi conduceri. Fostul ministru al educației Ecaterina Andronescu vrea sa devina șefa academiei și il acuza pe Adrian Badea, actualul președinte, ca ii blocheaza…

- In urma cu cateva zile, Oana Zavoranu a mers la Curtea de Apel București, iar astazi a ajuns, din nou, in sala de judecata, tot in procesul in care medicul Bogdan Furtuna o acuza de șantaj. Vedeta a luat și o decizie radicala, asta pentru ca și-a concediat avocatul.

- Laura Cosoi a trait momente intense in timpul filmarilor pentru emisiunea Vacanța de Vedeta. Prezentatoarea TV a fost emoționata profund. Iata ce s-a intamplat pe platourile de filmare, in timp ce vorbea despre mama ei.

- Cristina Cioran trece prin clipe de coșmar. Fosta prezentatoare TV este in continuare amenințata de fostul partener de viața și spune ca se teme pentru viața ei. Recent, vedeta a cerut un ordin de restricție impotriva lui, insa barbatul continua sa o amenințe. Cristina Cioran a dezvaluit ca s-a intalnit…

- Laurette a luat o decizie neașteptata! Vedeta vrea sa scape de toate bunurile pe care le are in Romania, astfel ca și-a scos la vanzare casa de lux din Tunari și mașina. Iata de ce a luat Laurette aceastp decizie și unde va locui, dupa ce va ramane fara locuința.

- Lenna Horvath a dat noi detalii despre drama pe care o traiește. Vedeta iși dorește cu orice preț sa aduca ramașițele fetiței sale acasa, insa a intampinat probleme inca din primele momente in care a ajuns in cimitir. Iata ce s-a intamplat!

- Andreea Marin este o susținatoare a femeilor și un exemplu demn de urmat de feminitate și eleganța. Vedeta le-a transmis tuturor femeilor din Romania un mesaj emoționant și a dezvaluit care este cel mai important marțișor pe care l-a primit pana acum!

- Ilan Laufer, liderul Forța Identitații Naționale, a rupt alianța cu George Simion și AUR. Acesta il acuza pe Simion ca „isi disprețuiește partenerii și submineaza mișcarea suveranista.„ Forța Identitații Naționale parasește oficial AUR din cauza presiunilor exercitate de președintele AUR asupra membrilor…